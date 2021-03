Kostenpflichtiger Inhalt: Atelierbesuch : Seine Licht-Kunst verzaubert den öffentlichen Raum

Atelierbesuch bei François Schwamborn. Für seine Kunst braucht er keinen großen Raum, nur digitale Möglichkeiten und Fantasie. Foto: Iris Maria Maurer

Saarbrücken Seine Kunst entsteht am Computer. François Schwamborn projiziert Licht- und Videoaufnahmen auf Gebäude. Er will genreübergreifend arbeiten, also ist bei seinen Kunstprojekten oft Musik zu hören.