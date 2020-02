Alleh Hopp : Bilder von den Rathausstürmen am Fetten Donnerstag

Saarbrücken Überall im Saarland haben heute die Narren versucht, die Macht zu übernehmen. Wir zeigen in einer Auswahl die besten Bilder von den Rathausstürmen am Fetten Donnerstag.

Nicht überall hatten die Fastnachter mit ihren Rathausstürmen auch Erfolg. So müssen sie es in Saarbrücken wie auch in den Vorjahren am Samstag erneut versuchen. In anderen Teilen des Saarlandes ging es zügiger.

Dass die Narren in Städten und Gemeinden an die Spitze der Verwaltung drängen, gehört zu den großen Traditionen in der fünften Jahreszeit, die nun so richtig beginnt. Bis Aschermittwoch steht der Alltag im Saarland im Zeichen der Fastnacht. Eine Übersicht über kommende Termine finden Sie in unserem Überblick „Das ist los an Faasend“.