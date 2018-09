Am Mittwoch (5. September) ist ein Feuerwehrauto auf der Bismarckbrücke in Saarbrücken mit einem Pkw kollidiert. Die Feuerwehrleute waren mit dem Wagen auf dem Weg zu einem Einsatz auf dem Winterberg. An dem Einsatzfahrzeug entstand Totalschaden. Nach Augenzeugenberichten gab es zwei Leichtverletzte bei dem Unfall. Im Einsatz waren ein Notarzteinsatzfahrzeug, zwei Rettungswagen und die Feuerwehr, um ausgelaufenes Öl mit Bindemittel aufzunehmen.

