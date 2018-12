Die Bürgerinitiative Nordsaarlandklinik hat am Mittwoch vor dem Landtag in Saarbrücken eine Mahnwache für eine bessere Krankenhausversorgung im Nordsaarland abgehalten. Seit der Schließung des Waderner Krankenhauses vor einem Jahr habe sich die medizinische Versorgung in der Region erheblich verschlechtert.

