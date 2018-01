Fortbildung zum Thema Menschenrechte

Zum Thema „Menschenrechte stärken – aber wie? Menschenrechts- und Demokratiebildung aus Sicht des Anti-Bias-Ansatzes“ bietet die Landeshauptstadt Saarbrücken ab Freitag, 26. Januar, eine zertifizierte Fortbildung mit Referentin Karin Joggerst an. Sie richtet sich vor allem an Akteure der schulischen und außerschulischen Bildung und Fachkräfte der sozialen Arbeit.

Zum Thema „Menschenrechte stärken – aber wie? Menschenrechts- und Demokratiebildung aus Sicht des Anti-Bias-Ansatzes“ bietet die Landeshauptstadt Saarbrücken ab Freitag, 26. Januar, eine zertifizierte Fortbildung an. Sie richtet sich vor allem an Akteure der schulischen und außerschulischen Bildung und Fachkräfte der sozialen Arbeit.In der Fortbildung geht es um die Menschenrechte in Verbindung mit Gerechtigkeitsfragen. Die Teilnehmer setzen sich damit auseinander, wie Vorurteile und Diskriminierung entstehen. Daneben referiert Karin Joggerst über Werte und Normen sowie den Umgang mit Vielfalt.

Die Fortbildung umfasst drei Module à zwei Tage am 26. und 27. Januar, am 9. und 10. März sowie am 13. und 14. April in Saarbrücken. Die Teilnahme kostet 120 Euro. Anmeldeschluss ist Freitag, 19. Januar.

Weitere Informationen: Landeshauptstadt Saarbrücken, Zuwanderungs- und Integrationsbüro, Anne Schuster, Tel. (06 81) 9 05 13 52, E-Mail: anne.schuster@saarbruecken.de, oder Adolf-Bender-Zentrum e.V. St. Wendel, Uwe Albrecht, E-Mail: uwe.albrecht@adolf-bender.de, Tel. (0 68 51) 8 08 27 94.