Mehrfach Smartlynx-Flugzeuge anderswo gelandet Nach Pannenserie: Flughafen-Sprecher in Saarbrücken bezieht Stellung

Mehrfach haben sich Passagiere in den vergangenen Tagen damit abfinden müssen, dass ihr Urlaubsflieger nicht wie vorgesehen in Saarbrücken landete, sondern zu anderen Flughäfen auswich. Das sorgte für erhebliche Umstände bei den Reisenden. Aber auch Verantwortliche am Saar-Airport hatten erheblichen Mehraufwand.