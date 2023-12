Nach vorherigen Flugplan-Veränderungen Airport Saarbrücken bietet noch im Dezember neues Ziel an

Noch kurz vor Weihnachten steht der Jungfernflug an. Am Mittwoch, 20. Dezember, am frühen Abend Richtung Süden abheben. Veranstalter ist die griechische Airline Lumiwings. Sie besitzt nur einige wenige Chartermaschinen und ist erst seit 2017 am Start. Sie soll zweimal in der Woche Saarbrücken mit der bosnischen Stadt verbinden. Wie Wagner weiter mitteilt, könnten die Reisen bereits gebucht werden.