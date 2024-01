Anflug aus Tuzla Strahlend blauer Himmel – dennoch kreist wieder Urlaubsflieger über Airport Saarbrücken

Saarbrücken · Eine Maschine der Airline Lumiwings auf dem Weg von Tuzla in Bosnien-Herzegowina nach Saarbrücken ist nicht wie geplant gelandet. Sie zog Kreise, bevor sie bei bestem Wetter am Flughafen ankam. Was war da los?

22.01.2024 , 12:34 Uhr

Lumiwings kreiste eine Weile, bevor die Maschine in Saarbrücken landete. (Archivaufnahme) Foto: BeckerBredel

Zum wiederholten Mal innerhalb kurzer Zeit ist ein Flugzeug über dem Saarland und der Pfalz in der Luft geblieben, bevor es in Saarbrücken verspätet landete. Diesmal traf es Reisende, die auf dem Weg von Tuzla in die Landeshauptstadt waren. Dies ist dem Internetportal Flightradar 24 zu entnehmen, das auf Beobachtungen im deutschen Luftraum spezialisiert ist.