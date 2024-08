Großer Frust in Saarbrücken Airbus startet am Flughafen Ensheim ohne Passagiere und fliegt leer nach Mallorca

Auf ihren Sommer-Tripp nach Mallorca zusammen mit ihrer Tochter hatte sich Heidrun F. (Name geändert) schon lange gefreut. Vom Saar-Airport in Ensheim sollte es am Mittwoch losgehen und der Eurowings-Airbus A320 mit der Flugnummer EW 6819 um 11.05 Uhr abheben. Doch angekommen ist Heidrun F. auf der Urlaubsinsel nie. „Wir waren um 9 Uhr vor Ort, um entspannt einzuchecken“, erzählt sie. Das sei auch alles problemlos gelaufen.