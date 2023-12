Fluggesellschaft Lumiwings Flughafen Ensheim bietet ab sofort Direktverbindungen nach Tuzla an

Eine Maschine der griechischen Fluggesellschaft Lumiwings ist am Mittwoch erstmals in Saarbrücken gelandet. Die Linienverbindung aus Tuzla in Bosnien-Herzegowina wird den Flughafen Ensheim bis Oktober zweimal wöchentlich anfliegen – jeweils mittwochs (16.30 Uhr) und samstags (9.05 Uhr).