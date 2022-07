Annulierungen und Verspätungen : 13 Stunden Verspätung – und danach geht der Ärger weiter: Passagier am Flughafen Saarbrücken berichtet

Nach Flugverspätungen und -ausfällen von und nach Saarbrücken – wie betroffene Passagiere jetzt um ihre Entschädigungen kämpfen. Foto: dpa/Oliver Dietze

Saarbrücken Zu spät in den Urlaub aufgebrochen, weil der Flug ausfällt oder etliche Stunden als eigentlich geplant abhebt. Die Heimkehr vermiest die Erholung, weil elendes Warten am Flughafen angesagt ist. So erging es etlichen Passagieren zuletzt, die vom Ensheimer Airport in die Ferien starteten oder dorthin zurückkehrten. Ein Betroffener schildert, wie es jetzt mit der Entschädigung weitergeht.