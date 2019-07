Musterbeispiel für gelungene Integration : Reifezeugnis mit besonderer Note

Im Innenhof der Saarbrücker Zeitung blättert Moussa Al Ali in der Abiturzeitung des Ludwigsgymnasiums. Der gebürtige Syrer (19) ist einer der 89 erfolgreichen Absolventen des Abiturjahrgangs 2019 an der Alt-Saarbrücker Schule. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Auf der Flucht vor dem Krieg in seiner syrischen Heimat kam Moussa Al Ali im Oktober 2015 nach Saarbrücken. Er sprach kein Wort Deutsch. Nun hält der 19-Jährige sein Abiturzeugnis in Händen und erzählt, wie er das geschafft hat.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Michael Emmerich

Er ist 19 Jahre alt, begeisterter Fußballer, hat gerade sein Abitur am Saarbrücker Ludwigsgymnasium gebaut. Nichts Besonderes, werden jetzt viele sagen. Wenn Moussa Al Ali seine Lebensgeschichte erzählt, wird jedoch rasch deutlich: Dieser junge Mann hat Außergewöhnliches geleistet.

Moussa ist Syrer, 2000 geboren, aufgewachsen in Daraa, einer Stadt an der Grenze zu Jordanien, knapp 100 Kilometer südlich der syrischen Metropole Damaskus. Schweren Herzens hat er im August 2015 seine Heimat verlassen. „Ich habe den Krieg in Syrien vier Jahre miterlebt. Mein bester Freund ist ums Leben gekommen, es war einfach schrecklich“, blickt er zurück.

Mit seinen beiden älteren Brüdern Tarek und Omar hat er sich auf eine abenteuerliche und gefährliche Reise gemacht, die ihn zunächst nach Berlin führte. Über die Zwischenstationen Libanon, Türkei, von dort mit dem Schlauchboot vier Stunden übers Mittelmeer nach Griechenland. Weiter über die Balkanroute nach Deutschland. Ein Freund der Familie in Berlin war erste Anlaufstelle der Al Ali-Brüder.

Von der Hauptstadt ging’s mit dem Zug nach Dortmund. Eigentlich wollten sie erstmal in Westfalen bleiben, doch am Bahnhof habe ihnen ein Arabisch sprechender Mann geraten, Saarbrücken anzusteuern. Denn dort würden Anträge Minderjähriger auf einen Aufenthaltstitel schneller bearbeitet. Der Familiennachzug könne so zügiger auf den Weg gebracht werden. Ganz so schnell ging es dann doch nicht, aber Ende 2016 war die Familie wieder vereint, als Moussas Eltern und seine jüngere Schwester Nour in Saarbrücken eintrafen.

Als Moussa im Oktober 2015 ins Saarland kam, sprach er kein Wort Deutsch. In Syrien hatte er noch die neunte Schulkasse abgeschlossen, hier wollte er weiterlernen. Der Bruder seines Freundes Muheb, den er aus der Heimat kannte und den es in den Kriegswirren ebenfalls nach Saarbrücken verschlagen hatte, stellte den Kontakt zu Christian Heib her, Leiter des Ludwigsgymnasiums. Moussa war klar, dass ein steiniger Weg vor ihm liegen würde. Aber er war sich auch bewusst, „dass ich hier nichts erreichen kann, wenn ich die Sprache nicht erlerne“.

Also paukte der Syrer ein Schuljahr lang Deutsch (und Mathe), ehe er in Klasse 10 in den Unterricht integriert wurde und seine Leistungen auch benotet wurden. Moussa machte seinen Weg, schaffte den Abschluss mit der Abiturnote 3,3. Englisch und Mathematik waren seine Leistungskurse, Politik und Sport die Grundkurse, mündliches Prüfungsfach war Deutsch. Die Sprache seiner neuen Heimat beherrscht er inzwischen perfekt. Lohn jahrelanger Schufterei, wie der 19-Jährige berichtet: „Es gab Zeiten, in denen habe ich nach der Schule jeden Tag noch acht Stunden daheim gelernt, sonst hätte ich es nicht geschafft.“

Moussa biss sich durch, erntet dafür viel Anerkennung, Der junge Syrer habe eine bemerkenswerte Leistung vollbracht, lobte Oberstudiendirektor Heib bei der Ausgabe der Abiturzeugnisse in der Saarbrücker Ludwigskirche. Moussa sagt, das Ludwigsgymnasium sei eine tolle Schule: „Lehrer, Mitschüler und deren Eltern haben mir unheimlich geholfen. Dafür danke ich allen.“

Moussa zu seinen Zukunftsplänen: Mitte Juli nimmt er einen Ferienjob beim Automobilzulieferer ZF in Saarbrücken auf, danach will der Außenstürmer beim Fußball-Landesligisten Phönix Kleinblittersdorf und Cristiano Ronaldo-Fan Sportmanagement studieren.