Straßen gesperrt Firmenlauf mitten durch Saarbrücken – darauf müssen sich Autofahrer einstellen

Saarbrücken · Wenn am Donnerstag mehr als 8000 Läufer auf die rund fünf Kilometer lange Laufstrecke gehen, dann müssen Autofahrer Umwege in Kauf nehmen. Etliche Wege sind in Saarbrücken für den Firmenlauf gesperrt. Hier die Details.

10.06.2024 , 17:10 Uhr

Wenn am Donnerstag, 13. Juni, der Firmenlauf in Saarbrücken stattfindet, müssen Autofahrer Umwege fahren. (Archivaufnahme) Foto: Norbert Wilhelmi

Mehrere 1000 Sportler sind für den Firmenlauf gemeldet, der am Donnerstag, 13. Juni, durch Saarbrücken führt. Um 18 Uhr fällt der Startschuss, so der Plan der Veranstalter. Doch schon weit vorher lässt die Landeshauptstadt Straßen für den Verkehr sperren. Das bedeutet: Autofahrer müssen sich auf Umleitungen und Wartezeiten einstellen. Auf diesen Straßen kommt es in Saarbrücken zu Behinderungen Schriftlich teilt die Pressestelle im Rathaus am Montag, 10. Juni, mit, welche Passagen davon betroffen sind. Zudem sind auch Parkhäuser in der City für einige Zeit dicht. Darauf sollten sich Verkehrsteilnehmer ebenfalls gefasst machen. Es wird empfohlen, Bus und Bahn zu nutzen. Hier die Einschränkungen im Detail: Firmenlauf Saarbrücken meldet Rekord – und spendet an Hochwasseropfer Start am 13. Juni Firmenlauf Saarbrücken meldet Rekord – und spendet an Hochwasseropfer Die Straße Am Stadtgraben ist ab 16 Uhr bis voraussichtlich 22 Uhr nach Ende der anschließenden Party gesperrt. Das betrifft beide Richtungen.

ist ab 16 Uhr bis voraussichtlich 22 Uhr nach Ende der anschließenden Party gesperrt. Das betrifft beide Richtungen. Die Einfahrt zum Parkhaus bei Karstadt in unmittelbarer Nähe zum St. Johanner Markt ist von 17.50 bis 19.15 Uhr zu. Wer rausfahren will, kann das jederzeit.

in unmittelbarer Nähe zum St. Johanner Markt ist von 17.50 bis 19.15 Uhr zu. Wer rausfahren will, kann das jederzeit. Von Am Stadtgraben und Mainzer Straße bis zur Ostspange mit Lyonerring sowie in der Bismarkstraße sind ab 17.30 Uhr Sperrungen vorgesehen. Sobald die Sportler an den betreffenden Abschnitten vorbeigelaufen sind, will die Stadt diese wieder öffnen.

sowie in der Bismarkstraße sind ab 17.30 Uhr Sperrungen vorgesehen. Sobald die Sportler an den betreffenden Abschnitten vorbeigelaufen sind, will die Stadt diese wieder öffnen. Der Leinpfad im Stadtteil St. Johann ist ebenfalls betroffen: Zwischen Schillerplatz und saarländischem Finanzministerium geht zwischen 17 und 19 Uhr nichts mehr. Konkret geht es um den Abschnitt an der Alten Brücke. Umleitung für Radfahrer: auf der gegenüberliegenden Seite durch Alt-Saarbrücken. Stadt Saarbrücken schildert mehr Parkverbote aus Parken und Halten verboten heißt es an der gesamten Laufstrecke. Und das betrifft folgende Bereiche:

Mainzer Straße Lyonerring

Straße des 13. Januar

Bismarckstraße

Am Staden

Schillerplatz

Fürstenstraße Einige Wege, die zur Laufstrecke führen, sind ebenfalls davon betroffen. Die Flächen sind entsprechend ausgeschildert. Der Firmenlauf in Zahlen Zu der Veranstaltung haben sich mehr als 8000 Teilnehmer angekündigt. Der Veranstalter spricht dabei von einem Rekord. Sie vertreten an die 400 Unternehmen. Ein Teil des Erlöses soll diesmal an die Opfer der Hochwasser-Katastrophe gehen, die das Saarland zu Pfingsten heimsuchte.

