Startschuss am 21. August : 3000 Teilnehmer erwartet zum Saarbrücker Firmenlauf

Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Während draußen Schneeflocken tanzten, flimmerten drinnen Bilder eines warmen Sommertages im vergangenen Jahr über die Leinwand. Mit einem Rückblick auf die Premiere am 14. August 2019 stellten die Organisatoren am Donnerstag das Programm des 2. dm-Firmenlaufes in Saarbrücken vor.



Der beginnt am Freitag, 21. August, um 18 Uhr an der Congresshalle und führt an der Saar entlang, dann über die Bismarckbrücke auf die andere Flussseite, über den Leinpfad und die Westspange zum Ziel im Bürgerpark.