7500 Läufer Ein Einhorn, der Nikolaus und ein neuer Rekord beim Firmenlauf in Saarbrücken (mit Fotostrecken)

Schon um kurz nach 13 Uhr sah man am Donnerstag junge Männer mit einer Startnummer an der Brust durch Saarbrücken gehen, einer im FCS-Trikot. Übermotiviert? Vielleicht. Die Herren jedenfalls wirkten noch ganz entspannt, es waren ja auch noch fast fünf Stunden bis zum Start des sechsten Firmenlaufs in der Landeshauptstadt, der erneut zu einem Lauf der Rekorde werden sollte.