Ideenwettbewerb gefordert Streit um Finanzamt-Abriss – CDU und FDP werfen Minister „0815-Lösung“ vor

Ausgerechnet Bürogebäude seien eine „Riesenchance für die Landeshauptstadt“ behauptete der Finanzminister unlängst in der SZ. Saarbrücken geizt schon heute nicht mit leerstehenden Büroflächen. Für mehr Lebensqualität sorgen Büros auch nicht. Worum geht es dann? Womöglich um neue Arbeitsplätze, die Finanzminister Jakob von Weizsäcker (SPD) nach dem von ihm betriebenen Abriss des Finanzamts am Saarufer offenbar durch einen Investor am Horizont heraufziehen sieht.