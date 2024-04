100. Geburtstag Frédéric Back Kurzfilm-Programm zum 100. Geburtstag von Animationsfilmer Frédéric Back

Anlässlich des 100. Geburtstags von Frédéric Back am Montag, 8. April, zeigt das Filmhaus an diesem Tag, von 20 bis 22 Uhr, seine beliebtesten Werke. Der in Saarbrücken geborene zweifache Oscar-Preisträger zählt zu den bedeutendsten Animationsfilmern des 20. Jahrhunderts.