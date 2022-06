Fête de la musique 2022 in Saarbrücken : Die Fête de la musique wird drei Tage lang gefeiert

Die Saarbrücker Fête de la musique wird aufgefrischt. Auf dem neuen Logo macht ein musizierender Oktopus Lust auf Konzerte. Foto: LHS

Saarbrücken Zwei Jahre war nix, aber jetzt wird gefeiert! Drei Tage dauert die Fête de la musique in Saarbrücken diesmal. Es wird ein kleines Festival zwischen Mainzer Straße, Deutsch-Französischem Garten und Dudweiler.

„Jetzt, nach zwei Jahren Pandemie, war es doch nochmal Zeit, etwas Neues zu wagen“, sagt Katharina Ries. Sie ist beim Saarbrücker Kulturamt zuständig für die Fête de la musique. Und es ist eine ganze Menge Neues, was da kommen soll. Das fängt schon beim Äußeren an: Die Saarbrücker Fête hat ein neues Gewand, ein neues Logo, bekommen. Quietschbunt und fröhlich kommt es daher, mit Geige spielendem Oktopus.

Auch sonst wird fast alles neu. Die Fête de la musique wird in Saarbrücken in diesem Jahr fast schon ein kleines Festival de la musique. Drei Tage lang, vom 24. bis 26. Juni, dauert die musikalische Sause. „Am Freitag konzentrieren wir uns auf die Innenstadt, Mainzer Straße und Markt“, erläutert Katharina Ries. Am Samstag geht es vor allem in die Konzertmuschel im Deutsch-Französischen Garten „mit einem Chanson-Schwerpunkt“. Und der Sonntag gehört der Kult-Gießerei in Dudweiler.

Ohne sie geht nix bei der Fête de la musique: Savoy Truffle gehören seit Jahren fest dazu, spielen grundsätzlich am Fürst Ludwig auf dem Ludwigsplatz. Und zwar immer am 21. Juni, dem offiziellen Datum der Fête de la musique. Das halten sie auch dieses Jahr so und bilden damit quasi die Vorhut fürs kleine Festival, das am Wochenende folgt. Foto: Katrin Reis

Gerade war Anmeldeschluss für die Musikgruppen, die dabei sein wollen. Und es waren spürbar weniger Bewerbungen als in vorpandemischer Zeit. „Es ist schon spürbar noch etwas verhalten“, sagt Katharina Ries. 20 Gruppen, Einzelkünstlerinnen und -Künstler werden 2022 dabei sein, „in den Jahren davor hatten wir immer so um die 25 Bewerbungen“. Sie wolle nicht spekulieren, meint sie, aber natürlich liegt der Verdacht nahe, dass die eine oder andere Gruppe nach der langen Corona-Pause (noch) nicht wieder zusammengefunden hat.

Wer genau wann und wo spielt, das wird eine knappe Woche vor der Fête veröffentlicht. Als kleines Programmheft. Und auf der Website gibt es dann auch eine Timeline, wie bei Festivals. Jetzt wird im Kulturamt erstmal sortiert und terminiert. Wer spielt wo, welche Gruppe passt wo ins Konzept. „Die Gruppen konnten bei der Bewerbung auch Präferenzen angeben, wo sie am liebsten spielen möchten“, sagt Katharina Ries. Denn das Prinzip der Fête de la musique ist ja, „dass sie sehr dynamisch ist, sehr spontan“. Das macht den Charme aus, dass jede und jeder auf die Bühne kommen kann, „dass man Räume zur Verfügung gestellt bekommt, die einem sonst vielleicht nicht zugänglich wären“.

Alain Neumann, der Percussionist von Savoy Truffle. Die Gruppe spielt immer bei der Saarbrücker Fête de la musique, und zwar am Fürst Ludwig. Auch diesmal sind sie dabei, und zwar bereits am 21. Juni. Foto: Katrin Reis

Genau so dachte es sich nämlich 1982 der damalige französischen Kulturminister Jack Lang. Mit ein paar Stromanschlüssen und viel musikalischem Idealismus startete damals die erste Fête de la musique in Paris. Die Idee: an jedem 21. Juni, zum Sommeranfang, spielen Musikerinnen und Musiker im Freien und im Normalfall ohne Gage, die Kommunen stellen Bühne und Drumrum, bewerben das Ganze. Und das Publikum feiert eine Fête. Diese Fête wird heute, 40 Jahre später, fast überall auf der Welt gefeiert.