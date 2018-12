Sein 20-jähriger, aus der Türkei stammender Komplize wurde am Mittwoch, 19. Dezember, beim Verlassen seiner Wohnung in Sulzbach ebenfalls festgenommen. Das teilte gestern die Polizei mit. Durch Zeugenaussagen, die Auswertung von Videomaterial und intensive Ermittlungen waren Beamte des Dezernats für Eigentumskriminalität dem Duo auf die Spur gekommen. Am 11. September um 3.30 Uhr hatten die beiden mutmaßlichen Täter zwei Angestellte vor dem Eingang einer Dudweiler Spielothek überrascht und sich mit vorgehaltener Pistole Einlass erzwungen. In der Spielothek erbeuteten sie den Kasseninhalt und flüchteten. Am 18. Oktober versuchten dieselben Männer um 3.20 Uhr bei derselben Spielothek auf die gleiche Art und Weise Beute zu machen, was jedoch misslang. Einer der beiden Angestellten löste Alarm aus.