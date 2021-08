Mehr als 40 Veranstaltungen an 13 Tagen : So viel Kulturspaß bietet das Festival „Encore!“ am Saarufer in Saarbrücken

Das Team des Festvals "Encore!" (von links): Claude Adam-Brettar, Leiter des Kulturforums des Regionalsverbands Saarbrücken, Regionalverbandsdirektor Peter Gillo (SPD) sowie Barbara Bruhn, Frank Lion und Astrid Karger vom Theaterschiff. Foto: Stephan Hett

Saarbrücken Am Samstag startet das Festival „Encore!“ am Saarufer in Saarbrücken. Hier erfahren Sie, was die Besucher an 13 Tagen mit mehr als 40 Veranstaltungen erwartet.