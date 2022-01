Festival des kanadischen Films im Kino Achteinhalb : Kanadische Filme im Kino Achteinhalb

Der Film "Kuessipan" ist beim Festival des kanadischen Films im Kino Achteinhalb zu sehen. Foto: Trigon-Film

Saarbrücken Kanadisches Kino bekommt man hierzulande nicht alle Tage zu sehen. Im Kino Achteinhalb im Nauwieser Viertel gibt es ab Donnerstag die Möglichkeit, bei „Maples Movies – Festival des kanadischen Films“, Kopfreisen auf den anderen Kontinent anzutreten – ganz ohne Schiff oder Flieger.

Nicht nur der Ophüls-Preis bringt neue und spannende Filme in die Stadt. Ab Donnerstag heißt es auch noch: Maples Movies – Festival des kanadischen Films in Saarbrücken. Das Mapel Movies Festival widmet sich alle zwei Jahre den aktuellsten kanadischen Filmen und dies mittlerweile schon zum zehnten Mal. In 19 ausgewählten Kinos bundesweit wird das Festival gezeigt. Das Kino Achteinhalb in Saarbrücken ist dabei. Im Januar und Februar werden hier insgesamt sechs kanadische Langfilme und ein Kurzfilmprogramm zu sehen sein.

Da Kanada als Gastland auf der vergangenen Buchmesse in Frankfurt am Main steht sich das Festival unter dem Titel „Canada by The Book“. Neben Kino-Adaptionen von Literaturwerken sind auch Klassiker wie „Crash“ von David Cronenberg und Beispiele des indigenen Kinos Kanadas wie „Kuessipan“ zu sehen sowie ein Indigenous Short Programm.