Festival „Cinema! Italia!“ läuft vom 30. November bis zum 6. Dezember Ein Stückchen Italien im Filmhaus Saarbrücken

Um eine schicksalhafte Begegnung geht es am Freitag, 1. Dezember, und am Sonntag, 3. Dezember, jeweils 18 Uhr, in „Il Bambino Nascosto“. Der zehnjährige Ciro lebt in einem Arbeiterviertel von Neapel. Eines Morgens schleicht er sich heimlich in die Wohnung des Musikprofessors Gabriele Santoro, da sein Vater zur Camorra gehört und er selbst gesucht wird. Gabriele beschließt, den Jungen in seiner Wohnung zu verstecken.