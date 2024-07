Besondere Talente in der Hochschule für Musik Wen die Muse besonders küsst: Felipe Santana weinte, als er Fagott spielen sollte. Aber er blieb zum Glück dabei

Saarbrücken · Es gibt viele junge, talentierte Musikerinnen und Musiker. Aber an jeder Musikhochschule gibt es auch immer besondere Nachwuchs-Talente mit besonderen Geschichten. Wir haben uns an der Hochschule für Musik Saar umgesehen und einige sehr begabte junge Leute gefunden, die wir in loser Folge vorstellen. Heute Felipe Santana, für den das Fagott alles andere als die große Liebe war.

29.07.2024 , 17:50 Uhr

Der Brasilianer Felipe Santana ist ein großes Talent am Fagott. Foto: sedi/Sebastian Dingler

Von Sebastian Dingler