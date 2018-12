Obwohl das kleine Saarland bezogen auf die Einwohnerzahl die höchste Autodichte aller Bundesländer hat, ist die Luftqualität in der Landeshauptstadt Saarbrücken derzeit deutlich besser als in vielen anderen deutschen Metropolen: In Saarbrücken droht daher wohl auch im Jahr 2019 kein Fahrverbot für ältere Dieselfahrzeuge wegen unzulässig hoher Stickoxid- und Feinstaubbelastung. Eine hundertprozentige Garantie für die Zukunft ist das allerdings auch nicht, wie Recherchen der Saarbrücker Zeitung zu den Grenzwerten und Alarmschwellen der Luftqualität beim saarländischen Umweltministerium und dem Immissionsmessnetz Saar (IMMESA) ergeben haben.

Anders als in Ballungsräumen wie Hamburg, München, Stuttgart, Köln oder Frankfurt, wo Fahrverbote für ältere Dieselautos (Euro-1 bis Euro 4/5) in Umweltzonen und in bestimmten Straßen schon eingeführt wurden oder fest eingeplant sind, sind die von der Europäischen Union (EU) festgelegten Grenzwerte für Stickstoffdioxid (NO 2 ) in Saarbrücken alle eingehalten oder unterschritten worden. „Der Jahresmittelwert für NO 2 , der laut EU bei 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft liegen darf, wird wohl am Jahresende bei 39 Mikrogramm liegen, nach 36 Mikrogramm im Jahr zuvor“, sagte die für die Luftüberwachung zuständige Leiterin des Messnetzes IMMESA, Dr. Ingrid Zell, auf Anfrage. In anderen Metropolen mit Fahrverboten liegen diese Werte bei 70 bis 100, also fast doppelt so hoch und auch bis zum Doppelten über dem Grenzwert. Der mehrfach über den Tag gemessene Stundengrenzwert für Schwefeldioxid, der bei maximal 200 Mikrogramm liegt und höchstens 18 mal im Jahr überschritten werden darf, wurde in Saarbrücken gleichfalls eingehalten.

Die bessere Luftqualität hierzulande (Schwefeldioxid spielt dank der Entschwefelungs- und Filteranlagen in der Industrie fast gar keine Rolle mehr) erklärt IMMESA-Chefin Zell so: „Die Busflotte in Saarbrücken wurde schon umweltfreundlich umgerüstet und wir haben insgesamt doch weniger Autos und weniger viel befahrene Straßen als in anderen Ballungsräumen. Hinzu kommt, dass unsere Straßen meist besser durchlüftet sind als anderswo, beispielsweise auch die am Wasser der Saar gelegene Stadtautobahn.“ Wäre der diesjährige lange trockene und heiße Sommer nicht gewesen, hätten die Luftverschmutzungswerte für Ozon und NO 2 wohl noch niedriger gelegen, meint sie.

Noch besser sieht es in Saarbrücken aktuell mit der Feinstaubbelastung aus, deren EU-Grenzwerte bei 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft beim 24-Stunden-Tagesmittel und 40 Mikrogramm im Jahresmittel liegen. „Da sind wir weit davon entfernt“, sagte Zell: „Wir liegen hier im Mittel bei 20 dieses Jahr.“ Den weit höheren Tagesrekord an Feinstaubbelastung dürfte es dabei aber wie alle Jahre wieder erst in der Neujahrsnacht geben, wenn Böller und Silvesterraketen abgefeuert werden. Deshalb appelliert auch Umwelt- und Verbraucherschutzminister Reinhold Jost (SPD) an die Bevölkerung: „Wer zur Verminderung der Feinstaubbelastung in der Silvesternacht beitragen möchte, sollte das Abbrennen von Feuerwerk einschränken oder ganz darauf verzichten. Das schützt nicht nur die Gesundheit, sondern auch die Umwelt, verursacht weniger Müll und reduziert den Energieaufwand.“

Regelmäßig gemessen werden die Luftschadstoffe, aber auch Faktoren wie Wind, Temperatur, Feuchte und Luftdruck vom Immissionsnetzwerk Saar an zwölf ortsfesten Messstationen im Saarland, darunter vier in Saarbrücken: am Eschberg, in Burbach, in der City und in der Mainzer Straße. Die übers Jahr beste Luftqualität herrscht dabei – wenig überraschend – hoch oben auf dem Eschberg, während sie in der Mainzer Straße wegen der engeren Bebauung und Fahrbahn für die vielen Autos noch etwas belastender ist als in der City oder in Burbach.

Für all diejenigen, die selbst aktiv zur Luftverbesserung etwas tun wollen, hat IMMESA-Leiterin Zell auch einen Rat: „Das Auto öfters mal stehen lassen und weniger mit Holz heizen.“