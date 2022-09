Deutsche Staatsangehörigkeit : Feierstunde für 70 Neubürger im Saarbrücker Rathaus

Saarbrücken Bei der Einbürgerungsfeier versprach der Oberbürgermeister, dass Anträge auf die deutsche Staatsbürgerschaft künftig wieder zügiger bearbeitet werden.

70 neue Deutsche waren am Dienstag im Festsaal des Rathauses zu Gast, 70 Menschen, die in diesem Jahr die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten haben. Ihre Urkunden hatten sie bereits im Vorfeld bekommen, nun waren sie zur großen Einbürgerungsfeier eingeladen. Die Syrerin Ghazal Haj Asaad beschrieb den Prozess zur Neu-Deutschen in ihrer Festrede so: „Es passiert nicht jeden Tag, dass man Deutsche wird“, es passiere aber auch nicht an einem Tag. Bei ihr sei es ein Prozess des Hineinwachsens gewesen, begonnen mit der Flucht aus dem Krieg, der Ankunft ohne Sprachkenntnisse und dem Erlernen einer neuen Sprache und Kultur. „Es gab eine Phase des Fremdseins in der eigenen und der neuen Kultur. Heute versuche ich das Beste in beiden Kulturen zu finden“, erklärte sie und beschrieb ihr Ankommen in Deutschland mit vielen Dankesworten.