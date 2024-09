Stadtwerke investieren in Hochwasserschutz Fechinger Kombibad für Hochwasser gerüstet

„An Pfingsten regnete es so stark, dass das Wasser sogar über diese Schutzmauer lief. Wir haben erkannt, dass sie in der Mitte zu niedrig ist, was wir nachbessern wollen“, erzählt Bademeister Marco Paul. Das überlaufende Wasser habe aber an Pfingsten trotzdem nicht geschadet. „In die Liegewiese hatten wir einen Erdwall eingebaut, der das Wasser an den Becken vorbeiführt. Es fließt dann auf dem Gehweg am Becken vorbei, durch das Bad hindurch, unten auf den Parkplatz und in den Saarbach. Die Zugänge zu den Becken versperren wir mit Bohlen und Sandsäcken. Das hat an Pfingsten sehr gut funktioniert. Unsere Chefin war dabei und hat die Bohlen getragen“, sagt Paul. Damit das Team kein Unwetter „verschläft“, achte man sehr auf Wetterprognosen, und im Bad seien Hochwassersensoren verbaut, die Alarme auf die Mitarbeiterhandys senden. „Dann kommen wir alle, denn wenn der Alarm ausgelöst wird, retten wir unseren Arbeitsplatz. Fehlalarme hatten die Sensoren noch nie, wir testen sie auch regelmäßig“, sagt Paul. „Wir werden die Bohlen noch durch professionelle Wassersperren ersetzen und uns Sandsäcke zulegen, die wir notfalls mit dem Sand aus dem Beachvolleyballfeld befüllen“, ergänzt Scharenberg-Fischer.