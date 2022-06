Das Naturschutzgebiet Birzberg : Naturerlebnis am Rande der Landeshauptstadt

Im Naturschutzgebiet Birzberg in Fechingen können die Naturliebhaber auf einem Rundweg Orchideen und Schmetterlinge bewundern. Unser Fotograf entdeckte gleich mehrere einheimische Orchideenarten. Foto: BeckerBredel

Fechingen Eine große Vielfalt an Schmetterlingen und Orchideen bietet das Naturschutzgebiet Birzberg. Ein Besuch lohnt sich.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Frank Bredel

Wer wildwachsende Orchideen sehen will, kann zum Gersheimer Orchideenpfad in den Bliesgau aufbrechen und wer Schmetterlinge liebt, nach Grevenmacher in Luxemburg zur nächstgelegenen Schmetterlingsfarm reisen. Oder er schnürt die Stiefel und wandert in Saarbrücken durch das Naturschutzgebiet Birzberg, das man in nur wenigen Fahrminuten von der Innenstadt erreichen kann und jedem Wanderer ein besonderes Naturerlebnis bietet.

Hier wachsen unmittelbar am Wegrand gleich mehrere Orchideenarten, wie die Pyramiden-Hundswurz, eine momentan prächtig violett blühende Orchidee, zartgelbe Schmetterlingsorchideen oder Knabenkräuter. Ein Dutzend Orchideen sind hier nachgewiesen und fast alle stehen am Weg, man muss, um sie zu finden, also gar nicht ins Gelände, was im Naturschutzbegiet aber auch verboten ist. Das Gelände umgibt einen alten Kalksteinbruch, die Bruchkanten laden zu kleinen aber harmlosen Kletterpartien ein, ein Paradies für Kinder, von dem ungezählte Steinmännchen zeugen, die hier gebaut wurden.

Das Natzurschutzgebiet Birzberg, Honigsack/Kappelberghang ist 188 Hektar groß und liegt zwischen Fechingen und Bübingen, es ist leicht zu erreichen über die Fechinger Straße am Römerberg, der man nur geradeaus bergauf folgen muss, um am Wasserspeicher vorbei in das Kalksteinbruch-Gelände zu kommen. Ein Rundweg erschließt das Areal und führt durch ein imposantes Birkenwäldchen mit einem Teich schließlich zu den Felsen des Steinbruchs. Auf Schritt und Tritt wird man bei der Tour von Schmetterlingen verfolgt. Zartblaue Bläulinge, bunte Pfauenaugen, die farblosen Kohlweißlinge, grüngelbe Zitronenfalter, blau schimmernde Schillerfalter und Schwärme von Schachbrettfaltern sind hier unterwegs.

Im Naturschutzgebiet Birzberg in Fechingen kann man auf dem Rundweg am Sonntag (19.6.2022) Orchideen und Schmetterlinge gewundern. An diesem Sonntag entdeckr man am Wegrand gleich mehrere einheimische Orchideenarten. Im Bild der ehemalige Kalksteinbruch. Foto: BeckerBredel Foto: BeckerBredel

Im Bild der Braun-Dickkopffalter am Klee. Foto: BeckerBredel