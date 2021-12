Im Gerätehaus : Corona-Impfung bei der Feuerwehr in Fechingen – so lief die Sonderaktion

Die Corona-Zahlen sind weiter hoch, die Kliniken unter Druck. Umso wichtiger, dass das Impf-Tempo im Saarland Fahrt aufnimmt. Um dabei zu helfen, fand in Fechingen bei der Feuerwehr eine Impfaktion statt. Wir haben uns vor Ort den Ablauf angeschaut.

„Ich war als Impfärztin an mehreren Impfzentren im Einsatz, auch bei Ikea oder im SaarBasar. Ich habe dort gesehen, dass Menschen vier Stunden warteten und dann ohne Spritze wieder gehen mussten. Das tat mir immer leid. In der Praxis habe ich 300 impfwillige Patienten auf der Warteliste und bekomme pro Tag nur Impfstoff für 30 Patienten, der dann sogar noch auf 18 gekürzt wurde. Alle Impftermine für die nächsten Wochen sind vergeben. Mit der Impfaktion in Fechingen will ich hier für Entlastung sorgen. Ärzte, die eine solche Aktion anbieten, bekommen nämlich einmalig deutlich mehr Impfstoff und gerne würde ich das vor Weihnachten noch ein zweites Mal anbieten“, sage Dewes-Strobel.

„Es ist ja auch so, dass der Druck in der Praxis sehr groß ist. Patienten sind wütend oder lassen ihren Frust an unseren Mädchen aus“, weiß die Allgemeinärztin, der das Impfen so wichtig ist, dass sie sogar bei älteren Menschen Einzelimpfungen im Hausbesuch durchführt und in Altenheimen impft. Frederik Fixemer hat seine Spritze von Arzthelferin Katja Maurer bekommen und verlässt zufrieden das Gerätehaus. Er ist geboostert worden, das war ihm wichtig, weil er seiner Gesundheit etwas Gutes tun will und am sozialen Leben teilhaben möchte: „Die Regeln werden strenger, den jungen Menschen wird sehr viel genommen. Mit dem Booster fühle ich mich sicherer und kann Anteil nehmen“, sagt er.