Überflutungen im Regionalverband Hochwasserlage in Fechingen dramatisch – schwere Schäden an Häusern

Im Haus leben zum Teil geflüchtete Menschen aus der Ukraine, die Wohnung im Untergeschoss wurde bis zur Decke geflutet. Feuerwehrleute versuchten, einen Ablauf für das Wasser zu schaffen, aber es strömte so stark nach, dass keine Maßnahmen griffen. Auch in mehreren Nachbarhäusern wurden die tieferliegenden Wohnungen stark beschädigt. Wasser drang durch Kellerschächte, Garagen oder gar Fenster in die Untergeschosse ein. Auch der Langweiler Weg war nicht mehr passierbar, Feuerwehrleute halfen Schulkindern, trockenen Fußes zum Bus zu kommen und liehen Gummistiefel aus. Dann stieg in Fechingen unterdessen der Pegel des Saarbachs in der Ortslage. Feuerwehrmann Michael Ploog wohnt am Bach, er hatte Sandsäcke parat, um die Eingänge zu schützen, weil er die Situation schon einmal erlebte. Auch hier wurden mehrere Keller letztlich überflutet, das Wasser suchte sich seinen Weg. Die Feuerwehr besorgte Sandsäcke, einen Bagger zur Reinigung der Rechen an den Bachläufen und Pumpen für die Keller. Der Einsatz dauert an.