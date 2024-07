Erdrutsche beim Starkregen an Pfingsten Diese Straße in Saarbrücken bleibt noch lange gesperrt

Erdrutsche haben beim Starkregen an Pfingsten die Straßen am Güdinger Sonnenberg und an der Heringsmühle in Fechingen blockiert und für erhebliche Behinderungen gesorgt. Am Sonnenberg hat die Stadt Saarbrücken vor der umfangreichen Hangsanierung eine Interimslösung verwirklicht, die den Verkehr auf der Großblittersdorfer Straße wieder ermöglicht, während in Fechingen weiterhin eine Vollsperrung besteht (wir berichteten). Auch der Staffelberg, die Straße von St. Ingbert zum Flughafen ist weiterhin blockiert.