Sicherung wird viel Zeit in Anspruch nehmen Arbeiten an der Heringsmühle beginnen nach monatelangem Stillstand

Saarbrückens Baudezernent Patrik Berberich (CDU) traf sich gestern mit der Saarbrücker Zeitung an der Baustelle, um die Arbeiten zu erläutern. Demnach wurde bereits eine Baustraße in den Hang gebaggert, die es den schweren Maschinen ermöglicht, auch die obere Abrisskante des Hangrutsches zu erreichen. Das zählte noch zur Baustelleneinrichtung, ebenso wie das Aufstellen von Materialcontainern oder eines Bauzauns, der eine Durchfahrt an der Heringsmühle inzwischen unmöglich macht. Am Mittwoch wurde dann mit den eigentlichen Arbeiten begonnen. Bis November soll gearbeitet werden, in drei Abschnitten werde die Ausbruchsstelle im Hang von Geröll befreit. Dann würden Verankerungen eingesetzt und am Ende eine Betonschale den Hang stabilisieren.