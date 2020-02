Fechingen : Pfarrer feiert mit den Fastnachtern Gottesdienst

Fechingen Zum Faschings-Gottesdienst an diesem Samstag, 22. Februar, 18 Uhr, lädt die evangelische Gemeinde Brebach-Fechingen-Bliesransbach in die evangelische Kirche, Am Kirchberg 8, ein. Für Pfarrer Josef Ladislav Jirasek ist es ganz selbstverständlich, der Fastnachtern Raum zu geben.



