Enorme Schäden durch Pfingsthochwasser Umleitungschaos in Saarbrücken-Fechingen – jetzt soll es an der Heringsmühle vorangehen

Die Anlieger in Fechingen sind genervt. Seit Pfingsten ist die Heringsmühle gesperrt, die Straße Im Brühl ebenfalls. Ach ja, die Staffelstrecke zwischen St. Ingbert und dem Flughafen ebenfalls und mehrere Routen im Bliesgau. Die Folge sind erheblicher Umleitungsverkehr in Wohngebieten und lange Staus auf der Strecke von Ormesheim nach Fechingen in den Stoßzeiten, an Nachmittagen ist die Gegenrichtung betroffen. Seit Pfingsten hatte sich kein Arbeiter an der Heringsmühle blicken lassen (wir berichteten mehrfach). Jetzt geht es aber endlich los.