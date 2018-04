Erneut wird Fechinger Kreisel komplett gesperrt

Um den neuen Verkehrskreisel in Fechingen nahe der Autobahn 620 endgültig fertig zu bekommen, wird er für diese Arbeiten am kommenden Wochenende komplett gesperrt. Von Freitag, 13. April, 18 Uhr, bis Montag, 16. April, 5 Uhr, wird der Verkehr weit um das betroffene Gebiet herumgeleitet. Das teilt ein Sprecher der Landeshauptstadt Saarbrücken mit. Die Umleitung führt zum einen über die L108 nach St. Ingbert zur Autobahn, zum anderen via Rentrisch, Scheidt, Schafbrücke nach Brebach und umgekehrt. Während die Fahrbahn des Kreisels asphaltiert wird, sind die umliegenden gesperrten Straßen nicht zu erreichen. Auch Buslinien sind betroffen.

Spielt das Wetter nicht mit, sollen die Arbeiten an der seit zehn Monaten eingerichteten Baustelle um eine Woche verschoben werden.