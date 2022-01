FDP sieht Gefahr : Mehr Unfälle als vorher? Am neuen Ostspangenkreisel scheiden sich die Geister

Eine neue Ampelanlage regelt den Verkehr im aufwändig umgebauen St. Arnualer Kreisel. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Die FDP Saarbrücken-Stadt hält den neuen Ostspangenkreisel in St. Arnual für gefährlich. Mehrfach sei es zu Unfällen gekommen, schreibt sie in einer Pressemitteilung. Die Polizei kann das nicht bestätigen. Was die Autobahn GmbH dazu sagt.