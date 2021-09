Umbenennung von Straßen in Saarbrücken : FDP-Politiker schlägt neuen Namen für Straße am Hauptfriedhof vor

Saarbrücken Einen Vorschlag für die Umbenennung der Neikesstraße am Landwehrplatz gibt es schon: Sie könnte nach der KZ-Überlebenden Esther Bejarano benannt werden. Nun hat der FDP-Bezirksverordnete Gunter Feneis einen Vorschlag zur Umbenennung der Dr.-Vogeler-Straße gemacht.

In der Diskussion um neue Namen für Straßen im Saarbrücker Stadtbezirk Mitte hat sich der FDP-Kommunalpolitiker Gunter Feneis zu Wort gemeldet. Feneis ist Mitglied der Kommission des Bezirksrats, die mit Hilfe des Stadtarchiv-Leiters Hans-Christian Herrmann die Straßennamen in den zum Bezirk gehörenden Stadtteilen Alt-Saarbrücken, St. Arnual, St. Johann, Eschberg und Malstatt überprüft hat. Eine der Straßen, deren Umbenennung die Kommission vorgeschlagen hat, ist die Dr.-Vogeler-Straße. Feneis schlägt vor, die Straße umzubenennen in „Am Hauptfriedhof“.

„Bei der Dr.-Vogeler- Straße kam die Straßennamen-Kommission des Bezirksrats zum Ergebnis, dass der Namensgeber aufgrund seiner Tätigkeit als Reichsstatthalter in den sudetendeutschen Gebieten bis zu seinem Tod 1945 in Prag mit dem Rang eines SA-Brigadeführers nicht zu halten ist“, erklärt Feneis noch einmal die Entscheidung zur Trennung von Friedrich Vogeler als Straßennamensgeber.

In ihrem Abschlussbericht, den sie Anfang Juli vorlegte, empfiehlt die Kommission, in einem ersten Schritt außer der Dr.Vogeler-Straße auch die Heinkel-, die Lüderitz- und die Neikes- sowie den Oberst-Petersen-Weg auf jeden Fall umzubenennen. Die Kommission bedient sich dabei eines Ampel-Systems: Rot bedeutet, dass die Kommission eine Umbenennung empfiehlt. Gelb soll zur Beibehaltung des Straßennamens mit einer Erläuterung führen. Grün ist klar: keine Umbenennung.

Erich Petersen, nach dem eine Straße in St. Arnual benannt ist, war ein Flieger. Auch wenn Petersen kein NSDAP-Mitglied war, sei es „unangebracht, auch einen kleinen Feldweg nach einem höheren Militär des Zweiten Weltkrieges zu benennen, der nicht dem Widerstand zuzuordnen ist und vor allem bis zum Ende des Krieges sich voll und ganz in den Dienst des totalen Krieges stellte“. Hans Neikes, nach dem eine Straße am evangelischen Krankenhaus unweit des Landwehrplatzes benannt ist, war „herausragender Saarbrücker Oberbürgermeister mit erheblicher NS-Belastung“. Er hat Adolf Hitler bereits am 9. Oktober 1934, also deutlich vor der Eingliederung des Saargebiets ans Dritte Reich, die Ehrenbürgerschaft der Stadt Saarbrücken verschafft.