Pokalknaller FCS gegen Gladbach abgesagt OB Conradt entschuldigt für Rasen-Blamage im DFB-Pokal

Eine Reaktion, auf die viele am Abend wartetet, hatten, ist die des Saarbrücker Oberbürgermeisters Uwe Conradt. Der CDU-Politiker hat die Absage zutiefst bedauert. „Wir haben uns mit den Fans des 1. FC Saarbrücken auf einen schönen Fußballabend gefreut und sind genauso frustriert über diese Situation. Wir können uns bei den Vereinen und den Fans beider Teams sowie bei allen, die am heutigen Spieltag im Einsatz waren, nur für die Unannehmlichkeiten entschuldigen. Etliche Fans sind von weit her angereist.“ Für die Zukunft sieht der Bürgermeister noch einiges an Arbeit. Er schreibt in einer Mitteilung: „Wir müssen das Ludwigsparkstadion in einen vernünftigen Zustand bekommen und Planungsdefizite ausräumen. Dazu müssen wir nicht nur das Rasenproblem lösen, sondern auch die sogenannten Kuhweiden ausbauen.“