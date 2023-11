Fußball Giganten-Duell auf dem Rastpfuhl

Es ist das Duell der Superlative: In der Fußball-Verbandsliga Süd-West fiebert Spitzenreiter FC Rastpfuhl dem Top-Spiel an diesem Sonntag um 15.30 Uhr zu Hause gegen den Verfolger SC Halberg Brebach entgegen. „Für solche Duelle spielt man Fußball. Das macht Spaß, auch weil ein paar Zuschauer kommen“, sagt Rast­pfuhls erfahrener Innenverteidiger Sebastian Lück. Der 34-Jährige hat in seiner Karriere schon viel erlebt. Ein erster Höhepunkt war die Meisterschaft in der Saarlandliga mit dem kommenden Gegner aus Brebach in der Spielzeit 2011/2012. Danach bestritt Lück insgesamt 183 Oberliga-Spiele für den FC Hertha Wiesbach und den SV Saar 05 Saarbrücken. Ist man da vor so einem Top-Spiel in der Verbandsliga noch nervös? Lück, der 2022 vom damaligen Saarlandligisten FV Bischmisheim zum FC Rastpfuhl kam, verneint dies: „Ich bin eher entspannt.“