Ausstellung : Familienführung: „Man Ray – zurück in Europa“ am Samstag

Familienführung: „Man Ray – zurück in Europa“ am Samstag

Saarbrücken Die Moderne Galerie des Saarlandmuseums lädt am Samstag, 22. Februar, um 14 Uhr zur Taschenlampenführung für Familien durch die Ausstellung „Man Ray – zurück in Europa“ ein. Die kindgerechte Sprache bietet Kindern und Erwachsenen gleichermaßen einen Einstieg.

Die Führung knüpft dabei an eine Aktion des Künstlers an: Als Man Ray im Jahr 1938 als „Maitre des Lumières“ in der „Exposition Internationale du Surréalisme“ fungierte, beschloss er zur Eröffnung der Ausstellung, die Beleuchtung abzustellen und gab stattdessen Taschenlampen an die Besucher aus. Diese bewegten sich fortan mit ihren eigenen Leuchtkörpern durch die ansonsten dunkle Ausstellung.