später lesen Wanderung Jetzt anmelden: Fahrt zu den Burgen der Region Teilen

Twittern







Der Verein Geographie ohne Grenzen bietet am Sonntag, 14. Oktober eine Tageswanderung zu vier Burgen in der Pfalz und im Elsass an. Die anspruchsvolle Wanderung zur höchstgelegenen Burgruine der Pfalz, der Wegelnburg aus dem Jahre 1247, startet in Nothweiler im deutschen Teil des Wasgaus. red