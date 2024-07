Seit Wochen gesperrte Straßen Warum sich die Baumaßnahmen nach dem Hochwasser in Saarbrücken so lange hinziehen

Der Starkregen hat in Saarbrücken an Pfingsten schwere Schäden verursacht und wichtige Straßen durch Erdrutsche blockiert. An keiner dieser Stellen haben bisher Sanierungsarbeiten begonnen. Vielen geht das zu langsam, die Planer argumentieren mit komplizierten Vergabeverfahren. Anlass für uns, einen Juristen zu fragen, wie langsam oder schnell solche Verfahren sein können. Darüber sprach die SZ mit Rechtsanwalt Olaf Jäger aus Saarbrücken. Er ist Fachanwalt für Architektenrecht.