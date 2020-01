Kostenpflichtiger Inhalt: Arbeitsplätze oder Klimaschutz? : „Die Stadt sollte keine Freiflächen mehr opfern“

Freie, unbebaute Flächen wie hier am Saarbrücker Staden unterhalb des Staatstheates (links) werden in Zeiten des Klimawandels immer wichtiger. Sie tragen wesentlich dazu bei, die Hitze in der Stadt zu regulieren und dienen obendrein der Erhohlung. Foto: Thomas Reinhardt

Die Wirtschaftsexpertin Ulrike Herrmann warnt davor, um jeden Preis Firmen anzusiedeln, und rät zu mehr Klimaschutz in Saarbrücken.

Der Klimawandel wird Saarbrücken nach Ansicht von Experten mit voller Wucht treffen. Die Temperatur wird steigen und freie Flächen werden immer wertvoller, sagt Ulrike Herrmann. Trotz Schulden sollte Saarbrücken in mehr Klimaschutz investieren, rät sie.

Frau Herrmann, die Stadt Saarbrücken ist chronisch pleite. Die Grundsteuer wurde in der Vergangenheit mehrfach erhöht und die Gewerbesteuer ist relativ hoch. Was kann die Stadt tun, um mehr Geld einzunehmen?

Zur Person Herrmann spricht heute Abend in Saarbrücken Ulrike Herrmann arbeitet als Wirtschaftskorrespondentin bei der Zeitung taz in Berlin und ist regelmäßiger Gast im Radio und im Fernsehen. Hermann ist Bankkauffrau und hat an der FU Berlin Geschichte und Philosophie studiert. Zuletzt erschien im Westend-Verlag ihr Buch „Deutschland, ein Wirtschaftsmärchen. Warum es kein Wunder ist, dass wir reich geworden sind“. Herrrmann hält heute um 18 Uhr bei der Stiftung Demokratie Saarland, Europaallee 18, den Vortrag „Nachhaltigkeit im Kapitalismus?“.

HERRMANN Aus meiner Sicht kann eine einzelne Stadt wie Saarbrücken nicht viel tun. Es ist richtig, dass die Bundesregierung überlegt, die klammen Kommunen zu entschulden. Kritiker sagen, das sei ungerecht, aber das ist Quatsch. Die Kommunen hängen ganz wesentlich von der Gewerbesteuer ab. Nun hat aber nicht jeder ein Unternehmen wie Audi vor der Haustür. Dadurch gibt es eine strukturelle Ungerechtigkeit. Die Städte mit großen Unternehmen haben viel Geld, die anderen wenig.

Wenig Geld, aber hohe Kosten, zum Beispiel für Sozialhilfe.

Herrmann Die Kosten für die Sozialhilfe sind dummerweise dort am höchsten, wo die Infrastruktur am schlechtesten ist. Die armen Gemeinden werden damit doppelt belastet: Sie haben kaum Einnahmen aus der Gewerbesteuer, gleichzeitig aber hohe Kosten für die Sozialhilfe. Dafür können die Gemeinden nichts. Wenn sie in ihrer Not die Gewerbesteuer erhöhen, ist erst recht sichergestellt, dass sich keine neuen Firmen ansiedeln, weil es zu teuer ist. Damit stecken die Gemeinden in einem Teufelskreis, aus dem sie nicht mehr herauskommen.

Die saarländische Landesregierung hat Ende des vergangenen Jahres den Saarlandpakt beschlossen, der sowohl eine Teilentschuldung der Kommunen als auch eine Stärkung ihrer Investitionskraft vorsieht. Dafür stehen jährlich aber nur 50 Millionen Euro zur Verfügung. Ist das der richtige Weg?

HERRMANN Der Weg ist richtig, die Möglichkeiten sind aber begrenzt, denn die Länder haben ja selbst kein Geld. Denn wegen der Schuldenbremse dürfen sich die Länder nicht verschulden. Es bleibt als nur der Bund.

Dann sieht die Zukunft der Kommunen schwarz aus.

HERRMANN Aufgrund der hohen Verschuldung können Kommunen nicht investieren. Man ist nicht nur arm, man hat auch keine Zukunft.

Gerecht ist das nicht.

HERRMANN Ja, im Grundgesetz steht, dass die Lebensverhältnisse in Deutschland gleichwertig sein sollen. Aber allein die ungerechte Verteilung der Gewerbesteuer ist ein Hohn. Deshalb kann es keine gleichwertigen Lebensverhältnisse geben, und darum muss man einen Ausgleich schaffen.

Saarbrücken hat kaum noch größere freie Gewerbegebiete für die Ansiedlung finanzstarker Unternehmen. Auch da ist eine Kommune schnell am Ende.

HERRMANN Man sollte in Deutschland grundsätzlich überlegen, wie man mit Flächen ökonomisch umgeht. Noch mehr Gewerbegebiete auszuweisen, ist keine Lösung. Der Flächenfraß in Deutschland muss unbedingt begrenzt werden. Es muss darum gehen, Flächen zu recyceln und nicht neue auszuweisen.

In Saarbrücken gibt es zurzeit heftige Proteste, weil eine Maschinenbaufirma im Stadtteil Gersweiler erweitern und neue Arbeitsplätze schaffen will, dafür aber ein Wald abgeholzt werden müsste. Der klassische Konflikt: Arbeitsplätze gegen Umwelt- und Klimaschutz. Ein Dilemma ohne Ausweg?

HERRMANN Die Stadt Saarbrücken sollte sich genau überlegen, ob sie noch Freiflächen opfert, denn der Klimawandel wird auch in Saarbrücken in aller Härte zuschlagen. Bleibt es bei dem „Weiter-so-Szenario“ – und danach sieht es weltweit aus – dann wird Saarbrücken sich bis Ende des Jahrhunderts im Mittel um 3,7 Grad erwärmen. Wenn es schlecht läuft, können das aber auch plus 5,3 Grad sein. Dann gibt es nur noch Hitzewellen und dann wird jede Freifläche gebraucht. Es wird sehr viel Geld nötig sein, um die aktuelle Infrastruktur an den Klimawandel anzupassen. Das Geld dafür können die Kommunen aber nur freischaufeln, wenn sie keine Schulden mehr haben. Darum ist es richtig, dass der Bund klamme Kommunen entlastet. Das frei werdende Geld muss dann aber zwingend in den Klimaschutz investiert werden.

Das Saarland ist beim Klimaschutz nicht gerade gut aufgestellt.

HERRMANN In der Tat, das Saarland ist beim Klimaschutz sehr weit zurück. Und im Saarland gibt es besonders viele Autos: 700 pro 1000 Einwohner. Und das – muss man ganz klar sagen – hat keine Zukunft.

Kohle, Stahl und Autos sind aber sozusagen die DNA des Saarlandes.

HERRMANN Es ist schon eindrucksvoll, dass im Saarland mehr als zehn Prozent aller sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze direkt an der Autoindustrie hängen. Das ist wirklich ein hoher Wert. Dennoch: Der Verbrennungsmotor hat keine Zukunft. Und Elektroautos sind nur dann ökologisch, wenn sie mit Ökostrom fahren. Ökostrom hat das Saarland aber auch nur sehr begrenzt. Es fehlt vor allem an Fotovoltaik, also Strom aus Sonnenenergie. Das Saarland sollte eine Fotovoltaik-Revolution ausrufen.

Dann hat die Kohle also definitiv keine Zukunft mehr?