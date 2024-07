Experimance 2024: Experimentelle Klangkunst Festival Experimance bringt den Osthafen zum Klingen

Vom sphärischem Liegekonzert über die interstellar anmutende Soundinstallation bis hin Performance mit ungewöhnlichen Klangerzeugern – auch in diesem Jahr verspricht das Experimance Festival wieder eine Tour de Force durch die Experimentelle Musik, die Klangkunst und Performance zu werden. Statt findet die diesjährige fünfte Ausgabe des Festivals vom 12. bis 14. Juli – und zwar erstmals ausschließlich am und um den Saarbrücker Osthaften. Von Spielorten wie der Johanneskirche und dem Gallery-Haus haben sich die Macher in diesem Jahr verabschiedet, konzentrieren sich mit dem Festivalgeschehen ausschließlich auf Sektor Heimat und Silodom. Für die Festivalbesucher bedeutet das kürzere Wege – und Künstler der internationalen Klangkunstszene, die auch in diesem Jahr wieder anreisen, können auf dem Gelände in engeren Kontakt und Austausch kommen.