Kaufhauskette in Saarbrücken Expansion im Saarland – Woolworth eröffnet schon wieder eine neue Filiale

Eine neues Kaufhaus soll am 12. Oktober 2023 in Saarbrücken eröffnet werden. In der Stengelstraße 18 in Alt-Saarbrücken soll die bereits vierte Filiale in der Landeshauptstadt einziehen. Es gibt bereits Standorte im Saarbasar, in der Europagalerie und in der Straße Am Markt in Dudweiler.