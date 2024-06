Ziel ist in Saarbrücken Generalprobe für die finale Etappe im Saarland der Lidl Deutschlandtour 2024

Über die Mainzer Straße nach St. Ingbert über Neunkirchen und irgendwann wieder zurück zum Ziel nach Saarbrücken, das ist die geplante Strecke. „Wir mussten die Route wegen des Hochwassers und den unterspülten Straßen noch etwas anpassen“, sagt Wegmann, der für die Streckenplanung verantwortlich ist. Schön werde die Tour aber so oder so, für Anfänger eigne sich die kurze Strecke gut, Fortgeschrittene könnten sich an der langen Strecke mit rund 110 Höhenmetern versuchen, sagt der Ex-Profi.