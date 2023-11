Neueröffnung mehrfach verschoben Zitterpartie um alten Kaufhof in Saarbrücken – das sagt ein IHK-Experte dazu

Ein stetes Hin und Her um die große Immobilie am Fuße der Saarbrücker Einkaufsmeile Bahnhofstraße: Seit Monaten soll sich dort was tun, aber so recht tut sich nichts. Zumindest aus der Sicht der Passanten, die durch die Ritzen der abgeklebten Schaufenster einen Blick nach innen erhaschen.