Der Saarbrücker Hirsch feiert die 1920er-Jahre „Das ist nicht die Lust am Weltuntergang, das ist die Lust am Leben!“

Julian Blomann: Das ist nicht die Lust am Weltuntergang, das ist die Lust am Leben. Auch in den 20'er Jahren des letzten Jahrhunderts waren die Menschen in der Situation, dass sie nach den Schrecken des 1. Weltkrieges, der spanischen Grippe und der moralischen Enge des Kaiserreichs quasi wieder an die Oberfläche kamen, Luft schöpften und sich Prioritäten und Perspektiven verschoben hatten. Jahrelang war man in ein Korsett aus Zwängen und teilweise lebensbedrohlichen Existenzängsten gezwängt, dann war es auf einmal vorbei, und Lust und Leben, Mensch sein wurde wieder möglich.