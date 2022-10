Neues Theater in Kleinblittersdorf : Ein "Drahtseilakt" im Kleinblittersdorfer „Dom“

In ihrem Atelier im Dom Kleinblittersdorf setzt Eveline Sebaa (links) ihr Ensemble ins rechte Licht: Melanie Casper, Julien Blondel, Simone Hoffmann und Bérengère Brulebois Foto: Kerstin Krämer/Kerstin KRämer

Kleinblittersdorf Corona hat der Kultur geschadet und ihr zugleich neue Impulse gegeben. Zum Beispiel bei Eveline Sebaa. Die Autorin und Regisseurin hat nicht nur angefangen, Yoga zu machen, sondern auch im „Dom“ von Kleinblittersdorf ein Studio eingerichtet, das nun zum Theater wird. Am Wochenende hat dort „Drahtseilakt“ Premiere.

Immer diese Entscheidungen! Woher soll man überhaupt noch wissen, was richtig oder falsch ist, wenn morgen was anderes gilt als heute, weil ständig neue Regeln aufgestellt werden? Wenn jeder seine Meinung reflexartig und ungefiltert in die Welt hinaus blökt und ständig neue Bilder und Begriffe auftauchen?

„Irgendwann wurde das alles wahnsinnig schnell Normalität“, seufzt die Regisseurin Eveline Sebaa. Während des Lockdowns, als sie nicht arbeiten konnte beziehungsweise durfte, fühlte sie sich so genervt, dass sie einfach los joggte – in einem Kilometer Radius um ihre Wohnung, wohlgemerkt, denn Sebaa lebt in Saargemünd, und in Frankreich galten bekanntlich strengere Ausgangsbeschränkungen als in Deutschland. Damals entstand die Idee für ein Stück, dem der Krieg in der Ukraine dann weitere Nahrung lieferte.

Jetzt ist Premiere: „Drahtseilakt“ lautet der Titel von Sebaas „poetischem Theater“, das hinterfragt, ob so etwas wie Glück oder der freie Wille überhaupt existieren. „Wie viel Selbstbestimmtheit braucht der Mensch“, fragt Sebaa, „wie viel fordert der Einzelne trotz einer kollektiven Verantwortung ein? Ein Virus kann Wirtschaftssysteme lahmlegen, ein Staatschef seine Macht missbrauchen – wie intelligent sind also die gewachsenen Strukturen wirklich? Wie viel Staat braucht es, darf es geben?“ Wie gehen wir mit Mangel und Nicht-Verfügbarkeit um? Und was passiert, wenn einer der Beteiligten nicht mehr „mitspielt“ – mündet das in Anarchie oder zeitigt es bessere Lösungen?

„Es geht immer um Grundwerte, um die Frage nach dem System von Machtansprüchen“, erläutert Sebaa; die Frage nach der richtigen Entscheidung ziehe jeweils eine ganze Kette von Folgen nach sich.

In ihrem Stück, das vieles absurd auf die Spitze treibt, will sie einmal getroffene Entscheidungen nun abstrahiert und spielerisch in Frage stellen und etabliert deswegen eine Hierarchie. Da gibt's die Königin (Simone Hoffmann, Schauspiel) und die Bürgerin (Bérengère Brulebois, Tanz) sowie zwei „Hofmusiker“: Mit Melanie Casper (Schlagwerk) und Julien Blondel (Cello) arbeitet Sebaa zum ersten Mal zusammen, während sie mit Hoffmann und Brulebois bereits die „Vagina Monologe“ inszeniert hat.

Bei der aktuellen Produktion vertraut sie auch erneut auf Krischan Kriesten, der mittels Video-Projektion und Technik ins Geschehen eingreifen kann und deshalb wie Sebaa in ihrer Eigenschaft als Regisseurin eine Art „höhere Macht“ verkörpert.

Das Besondere ist der Spielort: Sebaas eigenes Atelier, das in der Alten Kirche in Kleinblittersdorf untergebracht ist. Der „Dom“, wie das ehemalige Gotteshaus im Volksmund genannt wird, hat schon vieles beherbergt – Kino, Theater, Restaurant.

Und Sebaa hat während der Pandemie mehr getan, als nur frustriert ums Haus zu rennen: Sie hat ihren ersten Roman geschrieben (Thema: „Liebe und Kunst, die zwei wichtigsten Dinge, die es im Leben gibt!“), für den sie noch einen Verlag sucht. Und sie hat eine Yoga-Ausbildung gemacht und schon Anfang des Jahres im ehemaligen Vorführraum des Kinos ein Yoga-Studio eröffnet, das nun mit der Premiere von „Drahtseilakt“ auch als Theater eingeweiht wird.

Das, erzählt Sebaa, war der Plan von Anfang an: „Ein eigener Raum, wo ich all die Sachen machen kann, die ich gut finde.“ Ein dörfliches Kulturzentrum quasi, das von Saarbrücken aus flott mit der Saarbahn zu erreichen ist und eventuell auch anderen Künstlern zur Verfügung stehen soll.

Während der letzten beiden Jahre habe sie gemerkt, dass sie das kontemplative Sich-Spüren und die körperliche Ermüdung beim Yoga als Ausgleich zu all den Unwägbarkeiten dringend brauche, sagt Sebaa. Sie findet, dass sich Yoga und Theater prima ergänzen: Bei dem einen horche man in sich selbst hinein, bei dem anderen suche man den Kontakt und die Spiegelung nach außen – „perfekt!“

Auch ihre Colliehündin Amy scheint sich hier wohl zu fühlen. Aufmerksam verfolgt sie die Proben in dem lichtdurchfluteten Raum, in dem nach Sebaas Schätzung rund 40 Zuschauer Platz finden, und trippelt dann über eine Wendeltreppe rüber zum Nachbarn, mit dem sich Sebaa eine gemütliche Teeküche teilt: Gleich neben ihrem Atelier tunt Stefan Röttger protektive Design-Klamotten für Motorrad-Fahrer – noch so ein spannender Kontrast.