Eva Kammigans neues Theaterprojekt Eva Kammigan: „Gute Sozialarbeit ist wichtiger als schlechtes Theater“

Saarbrücken · Eva Kammigan hat sich ein sehr interessantes neues Theaterstück vorgenommen. In „Krieg. Stell dir vor, er wäre hier“ wird darüber nachgedacht, wie man sich wohl als Europäer in einem ägyptischen Flüchtlingslager fühlen würde. Die Schauspielerin konzipiert ihr Solo speziell auch für junge Menschen an Schulen.

21.08.2024 , 18:11 Uhr

Die Schauspielerin Eva Kammigan spielt das Stück "Krieg. Stell dir vor, er wäre hier". Da schlüpft sie auch in die Rolle eines Jugendlichen. Foto: Brundert/Kammigan/Bernd Brundert