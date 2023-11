Eva Kammigan spielt „Frankenstein“ Eva Kammigan liebt Gruselgeschichten und spielt Frankenstein

Saarbrücken · „Es ist ein absolutes Hobby von mir“, sagt Eva Kammigan. Die in Saarbrücken lebende Schauspielerin findet Gruselgeschichten toll. Eine der bekanntesten bringt sie nun in einer sehr eigenen Version auf die schwimmende Bühne: „Frankenstein, mein genialer Freund“. Praktisch, dass sie einen schreibenden Ehemann an ihrer Seite hat.

20.11.2023 , 17:05 Uhr

Probe auf dem Theaterschiff: Eva Kammigan und Dirk Raber spielen in „Frankenstein, mein genialer Freund“. Foto: Iris Maria Maurer

Von Nicole Baronsky-Ottmann

Wenn man den Namen „Frankenstein“ in der Bildersuche des Internets eingibt, wird der Monitor mit Fotos geflutet, die allesamt die ikonische Maske des Schauspielers Boris Karloff als Monster aus dem gleichnamigen amerikanischen Spielfilm von 1931 zeigen. „Aber der Roman Frankenstein von Mary Shelley ist so viel mehr“, sagt Eva Kammigan. Die Schauspielerin bringt am 9. Dezember auf dem Theaterschiff Maria-Helena eine ganz eigene Fassung des Buchs auf die Bühne.